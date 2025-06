Dirigente d’azienda ed esperto di spioni | chi è Alessandro Giorgi l’uomo che conosce i segreti degli 007

Nel cuore di Monza, il 19 giugno 2025, emerge la figura di Alessandro Giorgi: dirigente d’azienda e maestro degli spioni, capace di svelare i segreti più nascosti degli agenti 007. Le sue conoscenze, frutto di una vita dedicata all’emergere di verità sommerse, ci conducono in un viaggio tra missioni clandestine e strategie invisibili. Un uomo che conosce i segreti degli 007 come pochi altri… e la sua storia sta per essere raccontata.

Monza, 19 giugno 2025 – Prendevano parte a missioni di spionaggio conosciute da pochissime persone. Erano operazioni talmente segrete che nemmeno i parenti più stretti degli istruttori di questi 007, ne sapevano qualcosa. Anche in Italia. Per illuminare queste vicende legate alla "vecchia" Guerra Fredda, ci voleva un cercatore di notizie determinato come Alessandro Giorgi, classe 1960, laureato in Economia aziendale all'Università Bocconi. L'ex studente del Liceo Zucchi, in realtà, nella vita di tutti i giorni è un dirigente d'azienda. Ma è un profondo conoscitore delle vicende belliche del secolo scorso: ha infatti scritto libri sulla Seconda Guerra Mondiale e sul conflitto del Vietnam.

