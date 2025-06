Direttivo Salerno nessun ripensamento per i playout | Restiamo fuori due anni da vomito

Il clima in casa Salerno si fa sempre più teso: nessun ripensamento per i playout e la decisione di restare fuori anche in questa seconda sfida, lasciando gli spalti vuoti e il cuore diviso. Gli ultras del Direttivo hanno scelto di ribadire il loro dissenso, mantenendo un fronte compatto lontano dal campo. Una scelta che scuote le coscienze e lascia tutti con il fiato sospeso, mentre il calcio si trasforma in un’esperienza sempre più complessa e coinvolgente.

Gli ultras del Direttivo Salerno non ci saranno. Com'era accaduto nella gara di andata dei playout, alcuni gruppi della torcida granata hanno deciso di restare all'esterno dello stadio Arechi lasciando sguarniti gli spalti anche in occasione della partita di ritorno, in programma domenica 22.

