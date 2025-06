DIRETTA | Maturità 2025 seconda prova | tutti gli aggiornamenti in tempo reale

Sei pronto a scoprire tutte le novità sulla seconda prova della Maturità 2025? Dopo la prima prova, l’attenzione si sposta sulle sfide che ti aspettano nelle materie caratterizzanti di ogni indirizzo, con tempistiche e tracce specifiche. Resta aggiornato in tempo reale e affronta con sicurezza questa fase cruciale: ecco tutto ciò che devi sapere per prepararti al meglio!

Dopo la prima prova, è tempo già di pensare alla seconda. La durata della prova varia a seconda dell'indirizzo: ad esempio, 4 ore al liceo classico, 6 ore allo scientifico e 18 ore distribuite su tre giorni per l'artistico. Le tracce sono specifiche per ogni indirizzo e riguardano le materie caratterizzanti di ciascun indirizzo