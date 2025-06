DIRETTA | Italia la conferenza di presentazione di Gattuso LIVE

Oggi è il grande giorno: la conferenza di presentazione di Gennaro Gattuso come nuovo commissario tecnico dell’Italia segna un nuovo inizio per la Nazionale. Dopo le sfide e le difficoltà recenti, l’Italia riparte con grinta e determinazione sotto la guida di ‘Ringhio’. È il momento di scoprire come Gattuso intende rilanciare il nostro calcio e affrontare il cammino verso il prossimo Mondiale. La rivoluzione azzurra ha inizio!

L’Italia riparte da Gennaro Gattuso dopo la separazione da Spalletti: è il giorno della presentazione ufficiale del nuovo Commissario tecnico della Nazionale È il giorno di Gennaro Gattuso, con l’ Italia che cambia volto dopo il divorzio in panchina con Spalletti. La Nazionale riparte da ‘Ringhio’ dopo l’umiliazione in Norvegia e un cammino verso il prossimo Mondiale subito in salita. Gennaro Gattuso (LaPresse) – Calciomercato.it Gattuso è stato ufficializzato la scorsa settimana dalla FIGC e ha firmato un contratto fino alla Coppa del Mondo del 2026 con la selezione azzurra. Questa mattina il tecnico calabrese viene presentato alla stampa: Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Italia, la conferenza di presentazione di Gattuso LIVE

