DIRETTA | Italia Gattuso | Abbiamo una squadra forte dobbiamo ritrovare entusiasmo LIVE

Oggi l’Italia del calcio scrive un nuovo capitolo con Gennaro Gattuso alla guida della Nazionale. Dopo la separazione da Spalletti e le recenti difficoltà, l’entusiasmo e la grinta di ‘Ringhio’ rappresentano la ripartenza che tutti aspettavamo. Con una squadra forte e determinata, il nostro cammino verso il Mondiale inizia ora: è il momento di credere ancora, di ritrovare l’entusiasmo e di riscrivere insieme il futuro azzurro.

L’Italia riparte da Gennaro Gattuso dopo la separazione da Spalletti: è il giorno della presentazione ufficiale del nuovo Commissario tecnico della Nazionale È il giorno di Gennaro Gattuso, con l’ Italia che cambia volto dopo il divorzio in panchina con Spalletti. La Nazionale riparte da ‘Ringhio’ dopo l’umiliazione in Norvegia e un cammino verso il prossimo Mondiale subito in salita. Gennaro Gattuso (LaPresse) – Calciomercato.it Gattuso è stato ufficializzato la scorsa settimana dalla FIGC e ha firmato un contratto fino alla Coppa del Mondo del 2026 con la selezione azzurra. Questa mattina il tecnico calabrese viene presentato alla stampa: Calciomercato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA | Italia, Gattuso: “Abbiamo una squadra forte, dobbiamo ritrovare entusiasmo” LIVE

