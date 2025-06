DIRETTA | Calciomercato tutte le notizie di giovedì 19 giugno

Sei appassionato di calcio e vuoi restare sempre aggiornato sulle ultime novità del calciomercato? Da oggi, su Calciomercato.it, puoi seguire in diretta tutte le trattative delle big di Serie A, dalle mosse della Juventus all'interesse dell'Inter, Napoli, Milan e Roma. Con notizie esclusive, indiscrezioni e aggiornamenti minuto per minuto, il mondo del mercato ti tiene compagnia tutto l’estate. Non perderti nemmeno un colpo: resta sintonizzato con noi!

Le ultimissime notizie di mercato di Juventus, Inter, Napoli, Milan, Roma e tanto altro dal mondo del calcio Segui le principali trattative delle big di Serie A e le ultime novità sulle operazioni che infiammano l’estate italiana: resta aggiornato minuto per minuto su Calciomercato.it. Jonathan David, obiettivo della Juventus (ANSA) Calciomercato.it La Juventus si diverte ad Orlando segnando cinque gol al Al-Ain, mentre la dirigenza studia il colpo Jonathan David per il post Mondiale. L’Inter stringe per Bonny, il Napoli accelera per Ndoye e sogna Darwin Nunez dopo il colpo De Bruyne. Attenzione alla suggestione Bologna per Ciro Immobile, che può tornare in Serie A dopo l’esperienza in Turchia. 🔗 Leggi su Calciomercato.it