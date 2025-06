Dipendenza da smartphone | ecco il decalogo per la salute digitale dei più giovani

La dipendenza da smartphone è un fenomeno crescente tra i giovani, minacciando il loro benessere e la salute digitale. È fondamentale conoscere e adottare strategie efficaci per usare la tecnologia in modo consapevole e responsabile. Ecco il decalogo imprescindibile per proteggere i più giovani, promuovendo un equilibrio sano tra mondo digitale e vita reale. La prevenzione parte da noi: ecco come possiamo fare la differenza.

La tecnologia, protagonista indiscussa del nostro tempo, apre scenari straordinari. Ma alle luci si accompagnano anche ombre, come dimostra il caso del quindicenne torinese arrivato in pronto soccorso a Orbassano per una crisi di astinenza da smartphone, o la vicenda di una bambina romana che. 🔗 Leggi su Quicomo.it © Quicomo.it - Dipendenza da smartphone: ecco il decalogo per la salute digitale dei più giovani

In questa notizia si parla di: smartphone - dipendenza - ecco - decalogo

Dal gioco all’alcol, dal cibo agli smartphone, quando una dipendenza manda in crisi la vita di un adolescente - L'incontro “La potenza dello sport, la scelta di dire no”, promosso dal Comitato Italiano Sport contro la Droga, affronta le sfide delle dipendenze tra gli adolescenti.

Dipendenza da smartphone: ecco il decalogo per la salute digitale dei più giovani; Smartphone e social, uno su tre a rischio dipendenza. Ecco i rischi per la psiche; I nostri figli e la dipendenza dallo smartphone: come nasce e un decalogo per ridurre il danno.

Dipendenza da smartphone, ecco il decalogo per la salute digitale - Ma alle luci si accompagnano anche ombre, come dimostra il caso del quindicenne torinese arrivato in ... Da msn.com

Smartphone e social, uno su tre a rischio dipendenza. Ecco i rischi per la psiche - Studio Jama: 1 giovane su 3 usa smartphone e social in modo compulsivo. doctor33.it scrive