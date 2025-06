Dipendenti di un lido di Castellaneta Marina picchiano bagnante e lo trascinano in bagno attività sospesa

Una scena inquietante scuote Castellaneta Marina: dipendenti di un lido sono accusati di aver aggredito un bagnante, trascinandolo in bagno e causando la sospensione dell’attività per 20 giorni. Un episodio che solleva questioni sulla sicurezza e il rispetto delle regole nelle località balneari. La vicenda mette in luce l’importanza di garantire un ambiente sicuro e accogliente per tutti i clienti.

