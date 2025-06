Diouf dedica il trionfo a Polonara | Achille siamo al tuo fianco

un sogno lontano, ora invece è realtà concreta. La vittoria di oggi non è solo un trofeo, ma un tributo all’impegno, alla passione e alla forza di una squadra unita e determinata. Diouf dedica il trionfo ad Achille Polonara, simbolo di coraggio e resilienza, e ci ricorda che insieme si può superare qualsiasi ostacolo. La passione vincente continua a scrivere la storia del basket italiano.

"Sono molto felice per questo scudetto e per come abbiamo giocato di squadra. Non abbiamo mai mollato e siamo andati anche oltre le difficoltà e gli infortuni. La dedica è tutta per Achille (Polonara, ndr) che sta combattendo una battaglia durissima e noi saremo al suo fianco". Quando arriva ai microfoni di Eurosport 2 Momo Diouf è comprensibilmente galvanizzato da un successo che – solo dodici mesi fa quando era al Rio Breogan – era inimmaginabile. E invece il lungo classe 2001 cresciuto tra il campetto della parrocchia di Sant’Ilario e via Cassala, quartier generale delle giovanili biancorosse, è arrivato sul tetto d’Italia recitando un ruolo da protagonista nel corso di tutti i playoff. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Diouf dedica il trionfo a Polonara: "Achille, siamo al tuo fianco"

Brescia-Virtus è finita da cinque minuti. Shengelia viene intervistato in diretta tv. All'improvviso appare una mano che allunga un cellulare a Toko. I suoi occhi si illuminano. "Achi!!! Achi!!!" È Polonara. Arriva Cordinier, ha gli occhi lucidi. Shengelia urla: "Achi, thi Vai su Facebook

