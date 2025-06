Dinner in the Sky torna sul Lago di Garda | si cena sospesi tra le nuvole a cinquanta metri d' altezza

occasione unica di assaporare prelibatezze gourmet circondati da panorami mozzafiato, il tutto sospesi tra cielo e terra. Preparati a vivere un’esperienza indimenticabile dove il gusto si sposa con l’avventura, rendendo ogni piatto un ricordo da custodire. Non perdere questa straordinaria opportunità di elevare la tua cena a nuove altezze, letteralmente!

Dopo aver toccato le cittĂ piĂą iconiche del mondo (da Dubai a Londra, da Las Vegas a Parigi) il celebre format internazionale "Dinner in the Sky" torna a Lazise sul Lago di Garda, per una nuova edizione dal 3 al 9 luglio 2025. Un evento esclusivo che unisce alta cucina e alta quota, offrendo la.

