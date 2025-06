Dimore sonore e d’arte 2025 | otto comuni insieme per valorizzare storia musica e paesaggio

Otto Comuni uniti in un progetto ambizioso per riscoprire e valorizzare il patrimonio storico, musicale e paesaggistico del territorio. Durante l’incontro a Fossacesia, i rappresentanti hanno delineato le strategie per rendere questa rete ancora più forte e coinvolgente nel 2025. Un'occasione unica che trasformerà la nostra regione in un palcoscenico di cultura, arte e tradizione, creando un ponte tra passato e futuro.

