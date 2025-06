Diga di Vetto la Cavandoli applaude Salvini

Diga di Vetto, un intervento fondamentale per il territorio, riceve l'attenzione che merita. La deputata Laura Cavandoli della Lega esprime entusiasmo per il recente decreto firmato da Salvini, volto a garantire il completamento di questa importante opera idraulica. Ringrazio il ministro per l’attenzione mostrata alle esigenze della nostra comunità , confermando l’impegno del governo nel valorizzare e proteggere le risorse locali come questa diga strategica.

"Bene la firma del ministro delle infrastrutture Matteo Salvini sullo schema di decreto di nomina di un Commissario straordinario per il completamento del progetto della Diga di Vetto". Così Laura Cavandoli deputata della Lega eletta a Parma. "Ringrazio il ministro per l'attenzione mostrata alle.

Stefano Orlandini è il Commissario della Diga di Vetto - Stefano Orlandini, docente di Costruzioni Idrauliche all'Università di Modena e Reggio Emilia, assume il ruolo di commissario straordinario per la diga di Vetto, un’opera strategica da anni attesa per garantire sicurezza e sviluppo alla regione.

