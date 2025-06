Difesa juventina | Tudor punta a un trio

Con l’obiettivo di rafforzare la propria difesa, Igor Tudor punta su un trio stabile e compatto per affrontare al meglio il Mondiale per Club 2025. La Juventus si prepara alla sfida contro l’Al Ain a Washington, con il tecnico che sta mescolando le carte per ottenere il massimo da questa importante occasione. La strategia di Tudor promette di essere determinante: scopriamo come la difesa juventina si sta preparando a lasciare il segno in questo torneo cruciale.

Tudor mescola le carte per il Mondiale La Juventus è pronta a scendere in campo per il suo esordio al Mondiale per Club 2025, affrontando l’Al Ain a Washington. Igor Tudor, deciso a lasciare il segno nel torneo, sta definendo la formazione, con il 3-4-2-1 come schema di riferimento. Tuttavia, L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Difesa juventina: Tudor punta a un trio

In questa notizia si parla di: tudor - difesa - juventina - punta

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz - La Juventus si prepara ad affrontare l'Udinese con una difesa inedita e in emergenza. Con le squalifiche di Kalulu e Savona, Igor Tudor cambia ruolo a Locatelli, che potrebbe unirsi a Veiga e Gatti nel terzetto arretrato, mentre punta su Douglas Luiz.

PAREGGIO DI HAPS! La difesa della #Juve si fa trovare ancora impreparata: punisce #Haps in contropiede. È 2-2 al Penzo di #Venezia: in questo momento la #Juventus di #Tudor è fuori dalla prossima #ChampionsLeague! #VeneziaJuve Vai su Facebook

La Juve punta l'Al Ain: conferma per Kolo Muani, in difesa torna Rugani. Dubbio Locatelli; La Juventus punta l'Al Ain: Kolo Muani davanti, in difesa si rivede Rugani. Locatelli recupera; Juve con una difesa da inventare contro l'Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz.

Juve con una difesa da inventare contro l’Udinese: Tudor cambia ruolo a Locatelli e punta su Douglas Luiz - alle spalle dell'unica punta che sarà uno tra Kolo Muani e Vlahovic. fanpage.it scrive

Tudor vuole il riscatto senza mezzi termini: “Personalità di uno di 30” - Difesa Juve, Tudor punta su Veiga: "Rapido, leader nato. Come scrive msn.com