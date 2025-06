Difensore civico | il bilancio sull' attività del 2024 un servizio da rafforzare

Il bilancio sull’attività del Difensore Civico nel 2024 rivela un servizio fondamentale da rafforzare. Con 26 casi trattati, l’avvocata Patrizia Roli ha dimostrato che il dialogo e l’ascolto sono strumenti chiave per sbloccare situazioni complesse. In un contesto in cui la trasparenza e l’attenzione ai cittadini sono imprescindibili, è evidente che potenziare questa funzione rappresenta una sfida e un’opportunità per migliorare la qualità della pubblica amministrazione.

Nel 2024 sono stati 26 i casi trattati dal difensore civico del Comune di Modena, l’avvocata Patrizia Roli. In diversi casi, di fronte alle segnalazioni, l'incontro e il dialogo hanno costituito una premessa indispensabile per aiutare le persone a comprendere meglio norme e disposizioni in vigore. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Difensore civico: il bilancio sull'attività del 2024, "un servizio da rafforzare"

