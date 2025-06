Diecimila soldati italiani Guerra il piano del governo per le nostre truppe | rabbia e accuse feroci

Il dibattito sulla riforma delle Forze Armate italiane infiamma il panorama politico, tra rabbia e accuse feroci. Il prossimo 8 luglio, la Commissione Difesa della Camera avvierà l’esame di un disegno di legge che potrebbe cambiare radicalmente il ruolo delle truppe nel nostro Paese. La sfida è aperta: quale direzione prenderanno le nostre forze armate? La risposta si farà strada nelle prossime decisioni cruciali.

Dal prossimo 8 luglio, la Commissione Difesa della Camera avvierĂ l'esame del disegno di legge per la creazione della riserva ausiliaria delle Forze Armate italiane. L'annuncio è arrivato dal presidente della IV Commissione, Nino Minardo, durante una riunione dell'Ufficio di Presidenza. Minardo ha chiarito che sul tavolo ci sono due proposte di legge: una a sua firma e una presentata dal deputato Stefano Graziano del Partito Democratico. "Abbiamo valutato esperienze internazionali – ha spiegato Minardo – e riteniamo sia il momento giusto per discutere seriamente l'istituzione di uno strumento utile alla sicurezza nazionale ".

