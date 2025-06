Dieci indicatori climatici chiave stanno andando nella direzione sbagliata

Il nostro pianeta sta inviando segnali di allarme: dieci indicatori climatici fondamentali si stanno deteriorando, dalla crescita delle emissioni di gas serra all’innalzamento del livello del mare, avvicinandoci pericolosamente alla soglia critica di 1,5°C. Uno studio scientifico recentissimo, pubblicato il 19 giugno, evidenzia come la situazione richieda interventi immediati. È il momento di agire: la nostra responsabilità è salvare il futuro del pianeta. Leggi tutto.

Emissioni di gas serra, aumento del livello del mare, soglia di 1,5 gradi: dieci indicatori climatici chiave stanno andando nella direzione sbagliata, secondo un autorevole studio scientifico pubblicato il 19 giugno.

