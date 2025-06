Diciassette volte Virtus | Una gioia inaspettata Quest’anno è da sogno

Un’altra stagione da sogno si conclude con un trionfo memorabile: la Virtus Bologna conquista il suo 17° scudetto, dimostrando di essere una vera potenza del basket italiano. Dopo cinque finali consecutive e due vittorie in quattro anni, la città esplode di gioia, unendo tifosi e appassionati in un abbraccio collettivo. La passione e la determinazione dei virtussini sono il segreto di questo straordinario successo, che rimarrà nel cuore di tutti ancora a lungo.

La Virtus Bologna è campione d'Italia per la diciassettesima volta nella sua storia. È il secondo trionfo in quattro anni e cinque finali consecutive. È esplosa subito la gioia del popolo virtussino tra piazza del Nettuno e via Rizzoli. E anche ieri l'entusiasmo permeava tutta la città. Tanto che Pietro Carlo Masetti ancora non ha realizzato la vittoria: "Abbiamo dedicato ad 'Achi' ogni minuto sul parquet, questo scudetto è suo – afferma Masetti –. È stato un anno assurdo: dal cambio di allenatore, ai vari infortuni durante tutto il campionato. Alla fine il gruppo si è unito e siamo riusciti ad arrivare alla vittoria".

