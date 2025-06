Dialogo interreligioso La Russa | E’ ora di vincere l’odio e deporre le armi

dialogo e speranza, affinché l’umanità possa superare divisioni e diffidenze. In un mondo segnato da conflitti e odio, è giunto il momento di unire le voci e deporre le armi, favorendo comprensione e pace tra tutte le fedi e culture. Solo così potremo costruire un futuro di convivenza e rispetto reciproco, lasciando alle nuove generazioni un’eredità di speranza e solidarietà.

In occasione della seconda conferenza parlamentare sul dialogo interreligioso, il presidente del Senato Ignazio La Russa ha aperto i lavori ricordando i conflitti che in questo momento stanno infuocando il Medio Oriente e l'Ucraina, il clima d'odio che si respira nel mondo e la necessità di trovare un punto di incontro anche nelle differenze che caratterizzano l'umanità. "Abbiamo il dovere di rendere queste giornate un prezioso segnale di speranza nel futuro. Camminiamo insieme nel solco di questa luce, per vincere l'odio e deporre le armi".