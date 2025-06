Di nuovo i ladri nella cucina multiculturale | Razziati telefonini soldi e computer

Ancora una volta, la tranquillità dello spazio Lòdola è stata scossa da un furto violento e ben pianificato. Nella notte, ladri senza scrupoli hanno razziato telefoni, soldi e computer, lasciando dietro di sé un senso di insicurezza e smarrimento. Fortunatamente, l’allarme ha funzionato, costringendo i malviventi alla fuga. Ma questa ondata di crimini ci spinge a riflettere sui mezzi per proteggere meglio il nostro spazio condiviso, affinché episodi simili non si ripetano.

Ancora un furto ai danni dello spazio Lòdola, situato in via Toniolo e gestito dalla Cooperaviva Oltremare. Fortunatamente l’allarme è scattato e il ladri si sono visti costretti a fuggire, portandosi via però un ingente bottino. Il colpo – nella struttura che affaccia sul parco XXII aprile – è avvenuto intorno alle 5.30: i malviventi si sono portati via attrezzature, telefoni, pc, i soldi del fondo cassa ma, soprattutto, come spesso purtroppo accade, hanno causato anche diversi danni al locale, sfondando finestra e porta. Spazio Lòdola è una cucina spazio – sociale, ovvero un risto bar in cui viene proposta una cucina locale che trae ispirazione dalle cuoche di varie provenienze etniche e da quelle del quartiere. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it