Di Gregorio scrive alla Juventus dopo la vittoria d’esordio al Mondiale per Club | cosa ha scritto il portiere messaggio chiaro dopo il 5-0 all’Al Ain – FOTO

Dopo il convincente inizio nel Mondiale per Club, Michele Di Gregorio ha voluto condividere un messaggio di entusiasmo e determinazione sui social. La sua vittoria con la Juventus contro l’Al Ain per 5-0 segna un passo importante, ma il portiere non si ferma qui: è pronto a scrivere nuove pagine di successo. La sfida ora è quella di mantenere questa energia e continuare a sorprendere, perché il meglio deve ancora venire.

Di Gregorio, portiere della Juve, ha scritto questo messaggio dopo la vittoria all’esordio del Mondiale per Club contro l’Al Ain per 5-0. Attraverso il proprio profilo Instagram, il portiere bianconero Michele Di Gregorio ha voluto scrivere questo messaggio dopo il successo all’esordio del Mondiale per Club per 5-0 contro l’Al Ain. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michele Di Gregorio (@micheledigregorio22) PAROLE – «Esordio con grande vittoria e clean sheet: una serata perfetta». .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Di Gregorio scrive alla Juventus dopo la vittoria d’esordio al Mondiale per Club: cosa ha scritto il portiere, messaggio chiaro dopo il 5-0 all’Al Ain – FOTO

