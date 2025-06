Di cosa mi hanno accusato orribile Albano Carrisi la rivelazione sulla scomparsa della figlia Ylenia

Albano Carrisi si è aperto come mai prima d’ora, affrontando i temi più dolorosi della sua vita. Durante l’intervista a "Storie al bivio show", il celebre cantante ha rivelato un’accusa terribile e sconvolgente riguardo alla scomparsa di Ylenia, la sua amata figlia. Con onestà e coraggio, Albano ha deciso di condividere anche altri aspetti personali e misteri irrisolti che lo hanno segnato profondamente, lasciando tutti senza parole.

Albano Carrisi ha deciso di aprirsi a 360 gradi e ha accettato l’invito di Monica Setta nel suo programma Storie al bivio show. La sua intervista è stata incentrata su molti temi anche dolorosi e infatti inevitabilmente non ha potuto non parlare della scomparsa di sua figlia Ylenia. Svelando un’accusa choc fatta ai suoi danni. Durante la conversazione con la conduttrice Rai, Albano Carrisi non si è concentrato solo sulla figlia Ylenia. Ha anche attaccato Amadeus e Carlo Conti: “Dicono che ho la ‘sanremite’ ed è vero. Ci tenevo a tornare al Festival, ma sono stato preso in giro prima da Amadeus e poi anche da Carlo Conti. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

