Di Chiara su Bonny | Chivu lo conosce è un acquisto che può far comodo

Di Chiara su Bonny: Chivu lo conosce bene e ritiene che il suo acquisto possa rappresentare un vero colpo di mercato per l’Inter. Conosciuto per la sua versatilità e talento, Bonny potrebbe rafforzare significativamente la rosa nerazzurra, portando freschezza e imprevedibilità. La sua prospettiva è che questa mossa possa davvero fare la differenza in vista della stagione. È un investimento da seguire con attenzione, perché potrebbe rivelarsi decisivo per il successo finale.

Di Chiara, l'ex calciatore ha parlato dell'obiettivo di mercato dell'Inter Ange-Yoan Bonny: le sue dichiarazioni. Durante un intervento nel programma Maracanà su TMW Radio, Alberto Di Chiara ha condiviso le sue opinioni riguardo alla strategia di mercato dell' Inter, con particolare riferimento all'attenzione su Bonny, da tempo oggetto del desiderio del club nerazzurro. Di Chiara, ex calciatore, ha analizzato le ragioni dietro la scelta della società nerazzurra di puntare sul talentuoso calciatore francese del Parma. LE PAROLE DI DI CHIARA – «Dal Parma l'Inter ha pescato parecchio – le sue parole -.

