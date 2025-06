Derubata al supermercato le prelevano mille euro con il bancomat

Un furto che ha scosso la tranquillità di Rignano sull’Arno: domenica pomeriggio, due donne sono state denunciate per aver sottratto le carte di credito e prelevato indebitamente mille euro al supermercato. La coppia, sospettata di ricettazione e falsificazione, aveva dapprima rubato le carte custodite nella borsa di un cliente, mettendo in atto un ingegnoso piano di truffa. La vicenda mette in luce quanto possa essere sottile il confine tra innocenza e colpevolezza.

Domenica pomeriggio i carabinieri di Rignano sull’Arno hanno denunciato a piede libero due donne ritenute responsabili dei reati di ricettazione e indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento. La coppia aveva dapprima rubato le carte di credito custodite nella borsa di. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Derubata al supermercato le prelevano mille euro con il bancomat

In questa notizia si parla di: derubata - supermercato - prelevano - mille

Anziana derubata nel parcheggio del supermercato: presa la banda dei ladri - Una triste scena di crimine si è consumata nel parcheggio di un supermercato a Sasso Marconi, quando una donna anziana è stata derubata della sua borsa.

CHIETI, RUBANO ALIMENTI PER 370 EURO: LADRE SERIALI FERMATE DALLA POLIZIA Stavano fuggendo con l’auto carica di cibo: 370 euro di spesa non pagata al supermercato da cui erano appena uscite, quando sono state fermate dalla Polizia. L’epis Vai su Facebook

Derubata al supermercato le prelevano mille euro con il bancomat; Furto lampo al supermercato: le ruba il portafoglio e poi preleva al bancomat; Furto all’Ipercoop: ladri rubano la borsa a una donna, poi prelevano mille euro con il bancomat.

Derubano anziana al supermercato e prelevano 1000 euro con il bancomat, denunciate - A Rignano sull’Arno, due donne di origine bulgara, di 27 e 47 anni, sono state denunciate a piede libero dai Carabinieri per i reati di ricettazione e ... Come scrive gonews.it

Derubano una sessantenne e prelevano con il suo bancomat: due donne denunciate dai Carabinieri di Rignano - Hanno prima derubato una sessantenne e poi, con il suo bancomat, hanno prelevato mille euro: per questo i Carabinieri della Stazione di Rignano sull’Arno hanno denunciato a piede libero due donne di o ... Scrive valdarnopost.it