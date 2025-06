Depistaggi sul caso Cucchi – Prescritti tre carabinieri tra cui il generale Casarsa tre condanne e due assoluzioni

Dopo anni di battaglie e speranze, la giustizia traccia un nuovo capitolo nel caso Cucchi, confermando le condanne e assoluzioni relative ai depistaggi che hanno insanguinato questa dolorosa vicenda. La sentenza della Corte di appello di Roma rafforza l'impegno a fare luce sulla verità , anche se molte domande rimangono ancora senza risposta. La storia di Stefano ci ricorda che la lotta per giustizia è più viva che mai.

Dopo la sentenza dell’aprile del 2022 che vide la condanna di otto appartenenti all’Arma dei carabinieri, è stata confermata in appello la pena a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino nel processo sui depistaggi seguiti al pestaggio e alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e deceduto sette giorni dopo all’ospedale Sandro Pertini. I giudici della Corte di appello di Roma con il verdetto hanno anche confermato la condanna a due anni e mezzo per un altro carabiniere, Luca De Cianni, e riconosciuto l’intervenuta prescrizione per il generale Alessandro Casarsa, Francesco Cavallo e Luciano Soligo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Depistaggi sul caso Cucchi – Prescritti tre carabinieri tra cui il generale Casarsa, tre condanne e due assoluzioni

In questa notizia si parla di: depistaggi - cucchi - carabinieri - caso

Stefano Cucchi, oggi sentenza appello su depistaggi. La sorella Ilaria: “Hanno nascosto la verità ” - Oggi si attende la sentenza del processo di Appello sui depistaggi legati alla morte di Stefano Cucchi, il 31enne romano deceduto nel 2009 dopo un arresto.

Caso Cucchi, chieste tre condanne per falso e depistaggio. Imputati tre carabinieri davanti al tribunale monocratico. #ANSA Vai su Facebook

Caso Cucchi, chieste tre condanne per falso e depistaggio. Imputati tre carabinieri davanti al tribunale monocratico #ANSA Vai su X

Stefano Cucchi, sentenza d'appello su depistaggi slitta a giugno; Caso Cucchi, chieste tre condanne per falso e depistaggio; Caso Cucchi, chieste condanne per tre carabinieri accusati di falso e depistaggio.

Caso Cucchi: prescrizione per Casarsa e conferma condanna Sabatino per depistaggi - La Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per Lorenzo Sabatino, nell’ambito del processo sui ... Secondo msn.com

Depistaggi del caso Cucchi, in appello condannato il colonnello dei carabinieri Sabatino - Prescrizione per il generale Casarsa e per i carabinieri Cavallo e Soligo. Segnala msn.com