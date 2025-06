Depistaggi Cucchi | confermata la condanna per il colonnello Sabatino

La sentenza della Corte d’Appello di Roma ha confermato la condanna a un anno e tre mesi per il colonnello Lorenzo Sabatino, coinvolto nei depistaggi sul caso Cucchi. Una decisione che chiude un capitolo importante nella lunga battaglia di verità e giustizia per Stefano Cucchi, simbolo di ingiustizia e abusi di potere. Resta da capire quali saranno le prossime mosse nell’ambito di questa vicenda cruciale. Restate aggiornati con DayItalianews.

La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 1 anno e 3 mesi per il colonnello dei carabinieri Lorenzo Sabatino, coinvolto nel procedimento riguardante i depistaggi legati al caso di Stefano Cucchi. La vicenda del giovane romano, arrestato il 15 ottobre del 2009 e morto pochi giorni dopo all'ospedale Sandro Pertini, è stata seguita da un lungo processo che ha coinvolto numerosi membri delle forze dell'ordine. Oltre alla conferma della pena per Sabatino, i giudici hanno confermato anche la condanna di 2 anni e 6 mesi per Luca De Cianni, coinvolto anch'esso nei depistaggi.

