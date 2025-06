Dentro la testa di Trump | i calcoli dietro un possibile attacco all’Iran

Dentro la mente di Trump si intrecciano calcoli e strategie che potrebbero trasformare radicalmente il Medio Oriente. Mentre Israele intensifica la sua offensiva contro Teheran, il suo possibile intervento o meno alla Casa Bianca rappresenta un punto di svolta cruciale. Quattro chiavi per capire questa intricata strategia emergono nell’analisi di Federico Rampini, offrendo uno sguardo approfondito su decisioni che possono ridefinire gli equilibri globali. La domanda resta: sarà Trump a fare il grande passo?

Ore decisive alla Casa Bianca. Mentre Israele prosegue l’offensiva contro Teheran, l’unica vera incognita resta Donald Trump: intervenire direttamente o limitarsi a guardare? Una decisione che può cambiare gli equilibri di tutto il Medio Oriente, tra bombe, bunker e calcoli interni. Quattro chiavi per capire la strategia. In un’analisi pubblicata sul Corriere della Sera, Federico Rampini ricostruisce, citando Ross Douthat, i criteri che possono orientare la scelta del presidente USA. Trump e la linea dura Secondo Douthat, Trump ha sempre usato la minaccia della forza come leva negoziale. Non stupisce dunque che abbia permesso l’attacco di Israele, anche senza i “falchi” del suo primo mandato. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it