Una tragedia sconvolge San Biagio di Callalta: Dennys Navas, giovane di 21 anni, si è immerso nel Piave con un amico e, purtroppo, è stato portato via dalla corrente, trovando la morte per annegamento. Un gesto spontaneo che si è trasformato in una tragedia incolmabile, lasciando i genitori nello strazio più profondo sulla riva del fiume. La comunità si stringe attorno a questa famiglia colpita da una perdita così improvvisa e dolorosa.

SAN BIAGIO DI CALLALTA (TREVISO) - Si è tuffato da uno dei pilastri del ponte ferroviario che attraversa il fiume Piave all'altezza di Fagarè della Battaglia ed è morto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Dennys Navas si tuffa nel Piave con un amico ma viene portato via dalla corrente: morto annegato a 21 anni. Lo strazio dei genitori sulla riva

Un giovane è morto dopo essersi tuffato nel Piave, vicino Fagarè, in provincia di Treviso. Si chiamava Dennys Navas e aveva 21 anni. Di origine venezuelana, era residente a Pasiano, in provincia di Pordenone A dare l'allarme chiamando i carabinieri è stata Vai su Facebook

Vigili del fuoco e carabinieri hanno recuperato senza vita uno dei due amici, un 21enne venezuelano residente in provinc