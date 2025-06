Denim mania | ecco la guida completa di tutti gli shorts di jeans che devi avere quest’estate

Benvenuti in Denim Mania: la guida definitiva agli shorts di jeans da avere assolutamente per l’estate 2025. Quest’anno, il denim corto si reinventa, abbandonando le micro-shorts stringate per abbracciare silhouette più fluide e versatile, perfette per ogni momento della giornata. Dai jorts lunghi fino al ginocchio alle varianti più moderne, scopri come portare stile e comfort in un solo look. Preparati a conquistare la stagione con i trend più hot del momento!

L'estate 2025 è l'anno della rivincita del denim corto, ma non nel modo in cui potresti immaginare. Dimentica le micro-shorts super attillate in stile primi anni 2000: oggi il denim si allunga, si ammorbidisce e trova nuova vita in silhouette più fluide, adatte a ogni occasione. I cosiddetti jorts — ovvero i jeans shorts lunghi fino al ginocchio — stanno riconquistando armadi e social grazie a celebrità come Simone Ashley, Hailey Bieber e Charli XCX. La tendenza non è solo una strizzata d'occhio agli anni Ottanta, ma una vera evoluzione del modo in cui pensiamo (e indossiamo) il denim nei mesi più caldi.

