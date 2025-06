Delusione Sinner ad Halle Jannik fuori già agli ottavi | Bublik lo elimina in tre set Ecco come è stato sconfitto

Una delusione amarissima per Jannik Sinner agli ottavi di finale: eliminato da Bublik in tre set, il passaggio dalla terra all’erba si è rivelato più difficile del previsto. La sua corsa si ferma qui, ma l’attesa cresce: tra soli 10 giorni si apre Wimbledon, e il sogno di tornare protagonista su erba è ancora vivo. Restate sintonizzati, il tennis italiano non si ferma mai!

Niente quarti per Jannik, che paga il passaggio dalla terra all'erba. Fra 10 giorni l'inizio di Wimbledon. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Delusione Sinner ad Halle, Jannik fuori già agli ottavi: Bublik lo elimina in tre set Ecco come è stato sconfitto

In questa notizia si parla di: jannik - delusione - sinner - halle

Carlos Alcaraz vince gli Internazionali d'Italia: delusione per Jannik Sinner sconfitto in finale al Foro Italico - Carlos Alcaraz è il nuovo campione degli Internazionali d’Italia, sconfiggendo Jannik Sinner in finale al Foro Italico.

Dopo la delusione della finale al Roland Garros, Jannik Sinner è pronto a ripartire. Il numero 1 al mondo debutta oggi sull’erba di Halle contro il tedesco Yannick Hanfmann: un match che vale più del semplice passaggio del turno. In palio c’è la difesa del titolo Vai su Facebook

Sinner, delusione nel doppio: Jannik e Sonego subito eliminati ad Halle Vai su X

Sinner, delusione nel doppio: Jannik e Sonego subito eliminati ad Halle; Cahill svela cos’è successo nello spogliatoio di Sinner dopo la finale: “Non era il momento adatto”; Sinner, delusione nel doppio: Jannik e Sonego subito eliminati ad Halle.

Halle: Sinner-Bublik (1-1) 3-4 nel terzo set DIRETTA - 4 nel terzo set DIRETTA per l'accesso ai quarti di finale del torneo ATP di Halle, in Germania. Scrive ansa.it

Clamoroso Sinner, fuori agli ottavi di Halle contro Bublik: Jannik sorpreso in rimonta dal kazako - Sinner sconfitto agli ottavi di Halle, Bublik vince in tre set e passa ai quarti di finale. Come scrive fanpage.it