Della Dora | Lavori al via per i riflettori del Benelli Stadio pronto per giocare

Della Dora, assessore allo sport di Pesaro, svela i progressi sui lavori di illuminazione del Benelli Stadio, prossimo a riaccendere i riflettori sul campo. Con due interventi programmati, il primo a breve garantisce la certificazione necessaria per il campionato. La città e la squadra biancorossa sono pronte a brillare ancora di più: e voi, siete curiosi di scoprire cosa riserva il futuro dello stadio?

Tutti sulla stessa barca, quella biancorossa. È questo ciò che emerge dall’ intervista all’ assessore allo sport del comune di Pesaro Mila Della Dora. Come procedono i lavori di illuminazione del Benelli? "Saranno due gli interventi che farà il comune. La prima parte di lavori, prevista per la prossima settimana, permetterà alla Vis di fornire la certificazione di omologazione illuminotecnica per il prossimo campionato. L’amministrazione comunale acquisterà direttamente lei i fari da posizionare. Dal 30 giugno la società sarà già dunque nelle condizioni di revocare la domanda di richiesta del campo al Carpi, ufficializzando così la disponibilità del Benelli per ospitare le partite della stagione 2526". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Della Dora: "Lavori al via per i riflettori del Benelli. Stadio pronto per giocare"

