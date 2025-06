Delitto Garlasco legale Stasi | Spazzatura va analizzata

Nel cuore del caso Garlasco, un maxi incidente probatorio ha acceso il dibattito sulla gestione dei ritagli di spazzatura analizzati. Tra polemiche e richieste di eccezioni, si svelano le complesse dinamiche di una delle indagini più seguite d’Italia. La partita si gioca sulla corretta interpretazione dei materiali, e ogni dettaglio potrebbe fare la differenza nel futuro dell’equo processo. È ora di scoprire come si evolverà questa intricata vicenda.

Scontro sulla spazzatura al maxi incidente probatorio nell’ambito delle nuove indagini sul delitto di Garlasco. “Ci sono state tante polemiche sui documenti in queste ore. Hanno tutto il diritto di fare tutte le eccezioni che ritengono opportune nell’interesse del loro assistito, chiaramente. Verranno poi valutate, le altre parti potranno fare le loro osservazioni e poi il giudice e i periti decideranno. A quanto ne so io, l’altro giorno il giudice aveva comunque detto di procedere all’analisi in ogni caso, ancora prima che trovassimo i verbali, però vediamo oggi se sollevano altre eccezioni”. A parlare così è l’avvocato Giada Bocellari, difensore di Alberto Stasi, intervenuta a margine delle analisi in corso in questura a Milano sui reperti trovati nella spazzatura nella casa di Chiara Poggi, dove la 26enne fu uccisa il 13 agosto 2007 a Garlasco. 🔗 Leggi su Lapresse.it