Delitto Garlasco legale Sempio | Né sogni né incubi Siamo tranquilli

“Da questa spazzatura non emergerà niente. L’unica cosa che oggi appunto mi premeva fare era una questione giuridica procedurale da capire e da risolvere”. Lo ha dichiarato l’avvocato Angela Taccia, legale di Andrea Sempio, al termine della giornata di analisi dei reperti raccolti sulla scena del delitto di Garlasco, in cui perse la vita Chiara Poggi, uccisa il 13 agosto 2007. L’avvocato ha spiegato di aver sollevato “eccezioni che riguardavano, a mio parere, delle questioni preliminari all’accertamento tecnico, quindi questioni giuridiche e procedurali preliminari all’accertamento tecnico relativo alla spazzatura per un problema codicistico relativamente alla formalità del sequestro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it