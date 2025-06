Delitto Garlasco incidente probatorio prosegue con analisi su spazzatura sequestrata

L'incidente probatorio sul delitto di Garlasco prosegue con un’analisi approfondita della spazzatura sequestrata, riportando sotto i riflettori dettagli che potrebbero fare la differenza. Questa mattina, a Milano, genetisti ed esperti dattiloscopici si sono confrontati su reperti risalenti a 18 anni fa, cercando di fare luce su un caso ancora avvolto nel mistero. La ricerca della verità continua, con un attenzione sempre più puntuale sui dettagli…

Prosegue l' incidente probatorio legato al delitto di Garlasco. È ripreso questa mattina in Questura a Milano il confronto serrato, con un secondo round, tra genetisti ed esperti dattiloscopici chiamati a rileggere una serie di reperti raccolti 18 anni fa, quando fu uccisa Chiara Poggi, e ora finiti al centro della nuova indagine con cui la Procura di Pavia ha acceso i riflettori su Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

