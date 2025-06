Delitto Garlasco incidente probatorio | negative al sangue le impronte esaminate

Dopo 18 anni di attesa, il caso di Chiara Poggi torna sotto i riflettori con un aggiornamento cruciale: il confronto tra genetisti e dattiloscopisti a Milano. Le recenti analisi, che hanno esaminato le impronte digitali raccolte nel 2005, non hanno riscontrato tracce di sangue, aprendo nuove ipotesi e interrogativi. Ma cosa emerge dai reperti? Scopriamo insieme gli sviluppi di questa complessa indagine.

Ripreso in Questura a Milano il confronto tra genetisti e dattiloscopisti chiamati a rileggere reperti raccolti 18 anni fa, quando fu uccisa Chiara Poggi. Nello specifico, i tecnici hanno dovuto completare l'esame delle impronte digitali. Luciano Garofano, ex comandante dei Ris oggi consulente di Andrea Sempio, ha riferito che i reperti sono in "buone condizioni'". Le avvocate Giada Bocellari (che difende Alberto Stasi) e Angela Taccia (che invece assiste Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia) hanno fatto sapere che i 30 fogli di acetato esaminati finora sono negativi al sangue.