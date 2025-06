Delitto Garlasco all’incidente probatorio scontro sulla spazzatura

Il caso Garlasco si riaccende con un nuovo capitolo: l’incidente probatorio sui reperti, tra cui alcuni rifiuti esaminati con attenzione, ha acceso il dibattito sulla scena del crimine. Mentre gli esperti e le parti coinvolte offrono le loro interpretazioni, il mistero sulla notte fatale di Chiara Poggi si infittisce. Ecco cosa emerge dal secondo giorno di analisi, che potrebbe cambiare le sorti del processo.

In questura a Milano il secondo giorno di esami sui reperti relativi al delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. Oggetto di attenzione, tra gli altri, anche alcuni rifiuti rinvenuti sulla scena del crimine e conservati per l’analisi. L’ex generale del Ris dei carabinieri, Luciano Garofano, consulente nominato dalla difesa di Andrea Sempio parla con i cronisti al suo arrivo: “Per quanto riguarda l’analisi della spazzatura vogliamo verificare che ci sia stato un sequestro formale. Nel momento in cui è tutto regolare non ci opporremo all’analisi della spazzatura”. “Sono veramente i primi risultati, abbiamo fatto la verifica della presenza del sangue ma va ripetuta e va estesa a tutti gli altri acetati. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto Garlasco, all’incidente probatorio scontro sulla spazzatura

