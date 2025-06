Delitto di Rosina confermato l’ergastolo alla figlia Il nipote Enea condannato a 27 anni

Il tragico delitto di Rosina si è concluso con una severa conferma delle condanne: ergastolo per la figlia Arianna Orazi e 27 anni per il nipote Enea Simonetti. La Cassazione ha respinto ogni ricorso, rafforzando la severa condanna per i responsabili di questa tragica vicenda familiare. Un altro passo verso la giustizia, ma il dolore resta vivo nelle comunità di Macerata e oltre.

Macerata, 19 giugno 2025 – Omicidio di Rosina: la Corte di Cassazione ha respinto i ricorsi e ha confermato, ieri pomeriggio, la sentenza della corte d’assise d’Appello di Ancona. Ergastolo per la figlia della vittima Arianna Orazi, 27 anni al nipote Enea Simonetti e 4 anni e 6 al marito, Enrico Orazi, per maltrattamenti in famiglia e simulazione di reato. I giudici della suprema corte di Cassazione hanno confermato la sentenza della corte d’assise d’Appello di Ancona del 10 luglio scorso, che aveva ribaltato le conclusioni della sentenza di primo grado sul delitto della 78enne Rosina Carsetti, uccisa la vigilia di Natale del 2020 nella sua villetta di Montecassiano, riconoscendo la premeditazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Delitto di Rosina, confermato l’ergastolo alla figlia. Il nipote Enea condannato a 27 anni

