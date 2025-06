Delitto di Garlasco oggi il secondo round di test Prosegue la caccia al Dna e il duello fra le parti | cosa succederà

Nel cuore di Garlasco, si continua a scrivere una pagina cruciale della giustizia italiana. Oggi, il secondo round di test forensi apre nuovi scenari, con l’analisi della spazzatura e delle impronte digitali, mentre si affinano le valutazioni sul profilo genetico estratto dai margini ungueali. La suspense cresce: i risultati potrebbero essere decisive nel duello tra le parti e nel destino di questo intricato caso. Cosa succederà adesso?

Garlasco, 19 giugno 2025 – Continua la caccia al Dna. Oggi tra la spazzatura col Fruttolo, ma ancora sulle impronte, per poi affrontare la valutazione sull’utilizzabilità del profilo genetico estratto dai margini ungueali. Per procedere successivamente alle comparazioni, se ci sarà qualcosa di comparabile. Devono infatti ancora entrare nel vivo le operazioni peritali iniziate martedì, che proseguono oggi, giovedì 19 giugno, negli uffici del Gabinetto di polizia scientifica della Questura di Milano, per l’incidente probatorio chiesto dalla Procura di Pavia e disposto dalla Gip Daniela Garlaschelli nelle riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco del 13 agosto 2007. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it