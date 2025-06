Delitto di Garlasco l'avvocato di Sempio | Ci opporremo all'apertura della spazzatura Assurdo dopo 18 anni

Nel lungo iter giudiziario del delitto di Garlasco, si apre oggi il secondo round di incidente probatorio, dopo 18 anni di incertezza. Massimo Lovati, avvocato di Andrea Sempio, si oppone con fermezza all'apertura della spazzatura, definendola "assurda". La posta in gioco è alta: ogni dettaglio potrebbe fare luce su uno dei casi più intricati d’Italia. Resta da vedere come si svolgerà questa fase cruciale e quali segreti potrà svelare.

