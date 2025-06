Delitto di Garlasco impronte in casa Poggi negative al sangue | il caso della spazzatura e del Fruttolo

Il mistero del delitto di Garlasco si infittisce: le impronte rinvenute in casa e sulla scena del crimine sono risultate tutte negative al sangue, sollevando nuovi interrogativi. Tra i temi piĂą discussi, spiccano il caso della spazzatura e del fruttolo, elementi chiave nelle indagini ancora in corso. Analisi e campioni continuano a essere cruciali per svelare la veritĂ e chiudere definitivamente il caso.

Dai campioni esaminati finora nell'ambito delle indagini sul delitto di Garlasco è emerso che tutte le impronte sono negative al sangue. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Delitto di Garlasco, impronte in casa Poggi negative al sangue: il caso della spazzatura e del Fruttolo

In questa notizia si parla di: delitto - garlasco - impronte - negative

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Delitto di #Garlasco: Una macchia di sangue sul telefono, sotto la cornetta. Era alzata quando Chiara Poggi è stata colpita? Se è stata riagganciata, è stato l’assassino e ha lasciato le sue impronte? [VIDEO]? https://bit.ly/3QHXfkj Vai su Facebook

Delitto di Garlasco, l’incidente probatorio. I legali: “Negative al sangue le impronte esaminate”. La diretta da Milano; Delitto Garlasco, legali: negative al sangue le impronte esaminate; Garlasco, le legali di Sempio e Stasi: Negative al sangue le impronte esaminate.

Garlasco, esame negativo sul Fruttolo: non ci sono impronte - I risultati dell’incidente probatorio sui reperti finora mai analizzati nel delitto di Garlasco: non ci sono impronte né sangue ... Da msn.com

Garlasco, le legali di Sempio e Stasi: "Negative al sangue le impronte esaminate" - Nelle indagini sul delitto di Garlasco mancano ancora quattro fogli di acetato contenenti le impronte da analizzare, ma dai 30 campioni esaminati finora è emerso che tutte le impronte sono negative al ... msn.com scrive