Delitto di Garlasco Garofano | i reperti in casa Poggi sono in buone condizioni

Nel giallo di Garlasco, i reperti nella casa Poggi si trovano in ottime condizioni, pronti a svelare nuovi dettagli. Il consulente di Andrea Sempio ha annunciato che si procede con la tamponatura di tutto il contenuto, mentre il decreto di sequestro resta sotto la lente del gip, che deciderà in incidente probatorio. La suspense continua a crescere, alimentando l’attesa di una svolta decisiva nel caso.

Il consulente di Andrea Sempio: "Si provvede ora alla tamponatura su tutto il contenuto". E sul decreto di sequestro, "il gip si è riservato di discuterlo in incidente probatorio".

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Sono in "buone condizioni" i reperti sequestrati nella villetta di Garlasco. Lo ha detto Luciano Garofano, l'ex comandante dei Ris oggi consulente di Andrea Sempio, l'unico indagato nella nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto della 26enne

Incidente probatorio delitto Garlasco, ex Ris Garofano: "Oggi apriremo la spazzatura di 18 anni fa" Al via l'incidente probatorio in cui verranno analizzati sotto il profilo genetico i reperti prelevati dall'abitazione di Garlasco in cui il 13 agosto 2007 fu uccisa Chiara

