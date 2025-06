Delitto di Garlasco Garofano difesa Sempio | Reperti spazzatura in buone condizioni

Nel caso del delitto di Garlasco, gli ultimi sviluppi portano alla luce importanti reperti sequestrati nella villetta di Chiara Poggi. Confidando nelle parole di Luciano Garofano, consulente della difesa Sempio, emerge come i materiali rinvenuti siano stati trovati in ottime condizioni, consentendo interventi precisi come la tamponatura. Nonostante le analisi siano ancora in corso, ogni dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo per fare luce sulla vicenda.

Sono in 'buone condizioni' i reperti sequestrati nella villetta di Garlasco in cui il 13 agosto 2007 è stata uccisa Chiara Poggi. "Erano in buone condizioni, tanto che si è provveduto alla tamponatura", ha dichiarato Luciano Garofano, consulente della difesa Sempio, uscendo dagli uffici della Questura di Milano dove si sta svolgendo il secondo round dell'incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia Daniela Garlaschelli. "Nonostante un'eccezione fatta dall'avvocato Taccia (legale di Sempio ndr.), comunque si è proceduto all'apertura della scatola e abbiamo iniziato a fare i tamponi su tutto il contenuto", ha spiegato Garofano sostenendo che il contenuto stesso era "in buone condizioni di conservazione".

In diretta da Milano parla il Generale Garofano prima dell'incidente probatorio per il delitto Poggi "Credo nella sentenza definitiva, attendiamo le analisi"

