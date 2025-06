Delitto di Garlasco Garofano | Analisi della spazzatura solo se il sequestro è formale

Il mistero del delitto di Garlasco continua a svelarsi tra indagini e analisi forensi. Durante il secondo giorno di esami sui reperti, l’attenzione si concentra anche sull’analisi della spazzatura, condizione essenziale che potrebbe fare la differenza nel caso. Solo se il sequestro sarà ritenuto formale, l’accusa procederà con questa fase cruciale. La partita tra giustizia e indagini si gioca anche nei dettagli più minuti, e il futuro dell’indagine dipende dalla regolarità di ogni passaggio.

In questura a Milano il secondo giorno di esami sui reperti relativi al delitto di Chiara Poggi, la giovane uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007. “Noi, per quanto riguarda l’analisi della spazzatura vogliamo verificare che ci sia stato un sequestro formale. Nel momento in cui è tutto regolare non ci opporremo all’analisi della spazzatura”, ha risposto ai cronisti l’ex generale del Ris dei carabinieri, Luciano Garofano, al suo ingresso in questura. Oggetto di attenzione, tra gli altri, anche alcuni rifiuti rinvenuti sulla scena del crimine e conservati per l’analisi. “Sono veramente i primi risultati, abbiamo fatto la verifica della presenza del sangue ma va ripetuta e va estesa a tutti gli altri acetati. 🔗 Leggi su Lapresse.it