Delitto di Garlasco all’incidente probatorio scontro sulla spazzatura

Nel cuore di Milano, il secondo giorno di esami sui reperti del delitto di Garlasco si apre con un focus sorprendente: l'analisi dei rifiuti sequestrati sulla scena del crimine. L’ex generale Luciano Garofano, consulente della difesa di Andrea Sempio, commenta con competenza e determinazione, aprendo uno squarcio sulle possibili nuove piste investigative. Un confronto che potrebbe rivoluzionare le certezze finora acquisite, lasciando tutti con il fiato sospeso sulla verità nascosta dietro i rifiuti analizzati.

In questura a Milano secondo giorno di esami sui reperti relativi al delitto di Garlasco, nell’ambito del maxi incidente probatorio iniziato martedì 17 giugno. Oggetto di attenzione, tra gli altri, anche alcuni rifiuti rinvenuti sulla scena del crimine e conservati per l’analisi. L’ex generale del Ris dei carabinieri, Luciano Garofano, consulente nominato dalla difesa di Andrea Sempio parla con i cronisti al suo arrivo: “Per quanto riguarda l’analisi della spazzatura vogliamo verificare che ci sia stato un sequestro formale. Nel momento in cui è tutto regolare non ci opporremo all’analisi della spazzatura”. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Delitto di Garlasco, all’incidente probatorio scontro sulla spazzatura

Garlasco, blitz dei carabinieri a casa di Andrea Sempio, dei genitori e di due amici. La perquisizione all'alba, si cerca l'arma del delitto - All'alba del 14 maggio, un'operazione dei Carabinieri di Milano ha interessato la casa di Andrea Sempio, unitamente a quella dei genitori e di due amici.

Nell'incidente probatorio sul delitto di Garlasco spunta un nuovo reperto: si tratta dell'impronta 97F, una possibile traccia insanguinata del killer Vai su Facebook

+++ Delitto Garlasco: “Non ho mai mangiato il Fruttolo”, Andrea Sempio a “Chi l’ha visto?” +++ Così l’indagato nella nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi sui contenitori di yogurt che domani saranno al centro dell’incidente probatorio. Questa sera c'è # Vai su X

