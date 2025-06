Delitto di Alice il processo La difesa di Gaaloul | | Troppi dubbi ed errori Indagini a senso unico

Il mistero avvolge il delitto di Alice, con il processo che mette sotto la lente i dubbi e le possibili storture delle indagini. La difesa di Gaaloul denuncia errori e pregiudizi, mentre le prove sembrano puntare verso 'Hamma', sospettato di aver nascosto i vestiti e di aver evitato di uscire dopo il crimine. Ma quanto di tutto ciò è reale? La verità rischia di essere nascosta tra omissioni e falsi indizi...

Secondo le parti civili ogni elemento porta ad 'Hamma': ha fatto sparire i vestiti, buttati poi dalla moglie. Ha evitato di uscire dalla casa degli amici, poche ore dopo il delitto, per non farsi vedere in giro. Si è iscritto al canale 'breaking News' in cerca di notizie legate al territorio e, soprattutto, relative a 'cronaca nera'. Non solo: ha bruciato l'auto della vittima, con il cadavere a bordo, proprio perchè sapeva di essere stata l'ultima persona, quella notte, a vedere Alice Neri. Il coltello? Ne era in possesso poichè utilizzava coltelli per porzionare la droga. "Questi indizi dicono solo una cosa: Gaaloul è colpevole oltre ogni ragionevole dubbio" ha dichiarato ieri in aula l'avvocato Marco Pellegrini all'apertura dell'udienza contro Mohamed Gaaloul, il tunisino di 31 anni accusato di aver ammazzato a coltellate la giovane mamma di Ravarino Alice Neri.