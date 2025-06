Delegazioni da Francia e Italia per studiare le eccellenze toscane nel settore agricolo

Arezzo si prepara ad accogliere delegazioni dalla Francia e dall’Italia, protagoniste di due giornate dedicate all’eccellenza agricola toscana. Il 17 e 18 giugno, esperti, imprenditori e studiosi si incontreranno per condividere esperienze, buone pratiche e i segreti del "modello toscano", un esempio virtuoso di cooperazione e innovazione basato sulla gestione intelligente dei dati. Un’opportunità unica per rafforzare i legami e promuovere l’agricoltura del futuro.

Arezzo, 19 giugno 2025 – D elegazioni da Francia e Italia per studiare le eccellenze toscane nel settore agricolo: il 17 e 18 giugno si terranno infatti due intensi giorni di study visit tra Arezzo e Montalcino in cui esperti del settore, imprenditori, agricoltori e studiosi si incontreranno per mettere insieme esperienze e buone pratiche, e apprendere il “modello toscano” basato sulla cooperazione e la gestione dei dati per una agricoltura sempre più smart. Le giornate, organizzate da Regione Toscana (Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale) e Confederazione Italiana Agricoltori Toscana nell’ambito del progetto Interreg Italia Francia -Marittimo 21-27 “INN-Pratica - Comunità di pratica transfrontaliera per l'innovazione in agricoltura e la transizione ecologica e digitale” rappresentano il terzo appuntamento di un più ampio programma di visite transfrontaliere che da aprile a ottobre porteranno le delegazioni a visitare e mettere in “collegamento” tra loro Corsica, Liguria, Toscana, Sardegna e Francia del Sud. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Delegazioni da Francia e Italia per studiare le eccellenze toscane nel settore agricolo

