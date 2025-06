Deferimento Foggia udienza rinviata al 31 luglio

Il destino del Foggia 1920 si fa più incerto, con l'udienza rinviata al 31 luglio e nuove decisioni che potrebbero cambiare il corso della stagione. I tifosi attendono con trepidazione, sperando in una soluzione che possa salvaguardare l’onore e la storia del club rossonero. In attesa di sviluppi, il futuro del calcio foggiano rimane appeso a un filo, tra attese e speranze.

Nuovo rinvio per l'udienza relativa al deferimento subito dal Calcio Foggia 1920 per violazioni amministrative segnalate dalla Covisoc. I giudici del Tribunale Federale, chiamati oggi a pronunciarsi sull'eventuale penalizzazione del club rossonero - pronunciamento inizialmente previsto lo scorso. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it © Foggiatoday.it - Deferimento Foggia, udienza rinviata al 31 luglio

