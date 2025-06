Deepfake la startup italiana che smaschera i video creati con l’intelligenza artificiale

Deepfake: la startup italiana che smaschera i video creati con l’intelligenza artificiale. In un’epoca in cui basta un clic per generare contenuti video incredibilmente realistici, diventa fondamentale distinguere il reale dal falso. Ecco perché IdentifAi si distingue: con la sua piattaforma innovativa, sfrutta modelli di AI degenerativa per rivelare l’autenticità di ogni video, garantendo trasparenza e sicurezza nell’era digitale. La tecnologia al servizio della verità, perché…

L’intelligenza artificiale generativa è sempre più a portata di mano nel mondo di oggi. Bastano pochi click per creare dei contenuti video verosimili ma artificiali. Ed è sempre più difficile distinguere il vero dal falso. Per questo la startup italiana IdentifAi ha creato una piattaforma in grado di svelare se un video è reale o no con pochi click. Come? Tramite l’intelligenza artificiale stessa. “Usiamo dei modelli di AI degenerativa che funzionano nel modo opposto al modello di AI generativa – spiega il fondatore di IdentifAi Marco Ramilli, esperto in cybersicurezza con oltre 15 anni di esperienza – l’AI generativa prende come dati di ingresso dei testi o delle immagini per creare dei contenuti, noi invece prendiamo dei contenuti già creati e li decomponiamo cercando di capire se sono stati generati o se sono reali”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Deepfake, la startup italiana che smaschera i video creati con l’intelligenza artificiale

In questa notizia si parla di: artificiale - intelligenza - startup - italiana

TikTok adesso dà vita alle foto: l’Intelligenza artificiale è sempre più integrata nei social - TikTok ha rivoluzionato il modo di vivere le immagini, introducendo AI Alive, uno strumento innovativo che trasforma foto statiche in video animati.

Neocad è una startup italiana fondata da tre ingegneri under 30 che abbina l’intelligenza artificiale generativa al software Cad, rivoluzionando il settore della progettazione industriale. La tecnologia consente di creare modelli 3D tramite prompt testuali, riduce Vai su Facebook

L’Italia dell’Intelligenza Artificiale in prima linea a Londra All’AI Summit London, uno dei principali eventi globali sull’Intelligenza Artificiale applicata al business, l’Italia si è presentata con una collettiva nazionale coordinata da Agenzia ICE, composta da Vai su X

L'Italia apre un centro per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale in Africa; Intelligenza artificiale, Urso: Italia pronta ad ospitare una delle gigafactory Ue; Nicolò Joswig: Ecco l'intelligenza artificiale al servizio di PMI e startup italiane.

Intelligenza artificiale, le imprese iniziano a correre ma resta il divario con i grandi Paesi Ue - L’ultima rilevazione indica un’espansione rapida nell’utilizzo tra le imprese con almeno 20 addetti, ma resta un ampio divario rispetto alle principali economie europee. Si legge su ilsole24ore.com

Assolombarda: l’Intelligenza artificiale al centro della strategia industriale. Il neo presidente Alvise Biffi presenta programma e squadra - Biffi è amministratore delegato dell’azienda “Secure Network”, da lui fondata, una delle prime realtà italiane impegnate nel settore dell’offensive cyber security. Lo riporta msn.com