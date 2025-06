Decreto Sicurezza maxi piano di sgomberi delle case occupate | 43 milioni l’anno se rimesse a reddito

Il nuovo decreto Sicurezza segna una svolta decisa nel contrasto all’occupazione abusiva di case popolari, proponendo un maxi piano di sgomberi che potrebbe recuperare oltre 43 milioni di euro all’anno. Con questa iniziativa, si mira a restituire agli aventi diritto le abitazioni occupate illegalmente, rafforzando la legalità e l’efficienza del patrimonio pubblico. In un contesto di forti polemiche, il decreto si pone come un passo fondamentale verso un equilibrio tra sicurezza e giustizia sociale.

In gioco ci sono oltre 30 mila case occupate del patrimonio di edilizia residenziale pubblica che, se sgomberate e riaffittate a chi ne ha realmente diritto e attende da anni nelle graduatorie, farebbero recuperare un gettito di 43,464 milioni di euro l’anno. È quanto si propone il decreto Sicurezza, appena varato, tra le barricate delle opposizioni che hanno bollato come «punitivo» e «dirigista» uno strumento di ritorno alla legalità in un settore diventato una giungla. E sempre più terreno di conquista e di business per la malavita. Le cifre di questo scandalo, tutto italiano, emergono dall’ultimo studio, relativo al 2023, realizzato dall’Osservatorio ERP-Federcasa con Nomisma. 🔗 Leggi su Panorama.it