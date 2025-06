Decreto sicurezza Germanà Lega | Gazebo in tutta la Sicilia per far conoscere la nuova normativa

In un momento cruciale per la sicurezza e il futuro della Sicilia, la Lega di Salvini premier si mobilita con gazebo in tutta l'isola, nei giorni 21 e 22 giugno. Un’occasione unica per informare i cittadini sulla nuova normativa del Decreto Sicurezza, recentemente approvata e ora legge dello Stato. La Lega siciliana invita tutti a scoprire come queste misure possano contribuire a una regione più sicura e prospera.

“Iniziativa della Lega per Salvini premier in Sicilia, nei giorni di sabato 21 e domenica 22 giugno, per far conoscere nel dettaglio il Decreto Sicurezza fortemente voluto dal partito, e da pochi giorni diventato legge dello Stato con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La Lega siciliana. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Decreto sicurezza, GermanĂ (Lega): "Gazebo in tutta la Sicilia per far conoscere la nuova normativa"

In questa notizia si parla di: lega - decreto - sicurezza - sicilia

Decreto Scuola, Pittoni (Lega): “Nei concorsi per docenti tornano le graduatorie di merito” - Il decreto scuola Pittoni della Lega riapre le graduatorie di merito nei concorsi per docenti, una misura attesa da tempo.

Questa mattina al Senato, per partecipare al convegno sui contenuti del Decreto Sicurezza promosso dalla Lega. Più tutele per le Forze dell’ordine e per la gente perbene, pene e sanzioni più severe per i delinquenti. Un provvedimento di buonsenso e civiltà . Vai su Facebook

GERMANA’ (LEGA), GAZEBO IN TUTTA LA SICILIA SABATO 21 E DOMENICA 22 GIUGNO PER FAR CONOSCERE NORME DEL DECRETO SICUREZZA APPROVATE GRAZIE ALL’IMPEGNO DEL PARTITO; L'attacco alla magistratura passa anche dal Ponte e dal decreto Sicurezza; Salvini, governo compatto e Lega collante.Dl sicurezza l’esempio.

Nella sede della Lega un incontro sul Decreto Sicurezza diventato legge - Il partito lucchese in vista dell'incontro: "Cambierà il volto del nostro paese e garantirà maggiore sicurezza per i cittadini" ... Secondo luccaindiretta.it

La gioia di Lega e Fdi per il decreto Sicurezza si trasforma in un derby in piazza: a pochi metri striscioni e foto di gruppo (“Dov’è Germanà?”) - Ed inoltre "una maggiore facilità in questo settore, rispetto ad altri, che una recessione determini una desertificazione legata alla dimensione delle imprese e una irrimediabile perdita di ... Si legge su ilfattoquotidiano.it