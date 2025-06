Decreto salva-calcio due italiani su tre sono contrari

Nei giorni in cui il Governo si prepara a prendere provvedimenti precisi sul mondo dello sport, un sondaggio di Winpoll rivela che due italiani su tre sono contrari all’intervento dello Stato a sostegno economico delle società calcistiche. Le cifre dicono che il 66% si dichiara contrario a misure pubbliche sul tema, solo il 6% degli italiani si dichiara favorevole. Scendendo nel dettaglio, per il rilancio del calcio italiano il 73% degli italiani pensa che servano investimenti nei settori giovanili. Staccate le esigenze di costruzione di nuovi stadi (30%) e la collaborazione tra club e aziende (21%), in domande a risposta multipla. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Decreto salva-calcio, due italiani su tre sono contrari

